¡Golpe bajo! Kanye West aviva enemistad con Drake y filtra la dirección su casa en redes

Estados Unidos.- Todo parece apuntar a que los famosos Kanye West y Drake continúan enemistados, hecho que escaló a tal punto de que el exesposo de Kim Kardashian reveló en redes sociales la dirección del domicilio del cantante canadiense.

Al parecer esto inició cuando Drake lanzó el tema Betrayal, en colaboración con el también rapero Trippie Redd, en donde la letra parece referirse a su examigo, Kanye West.

"Todos esos tontos que creo que apenas conozco. 45, 44 (fracasados). Déjalo ir. Ye' no cambió una mier... para mí. Está escrito en piedra", dice Drake en uno de sus versos.

Acción que Kanye no tomó nada bien, por lo que no dudó en lanzar una peculiar 'respuesta' publicando la dirección de la casa del intérprete de One Dance ubicada en Toronto, Canadá a través de su cuenta de Instagram.

La publicación no duró mucho tiempo en su cuenta, pues Ye' decidió eliminarla, no sin antes compartir una captura de pantalla de su conversación con otro de los enemigos de Drake, Pusha-T, aparentemente burlándose de la nueva colaboración del canadiense.

Tiempo después, Drake minimizó el tema subiendo un par de historias a su cuenta de Instagram burlándose, por lo que muchos interpretaron que esa era su respuesta para el excandidato a presidente de Estados Unidos.

A pesar de Kanye West y Drake eran grandes amigos, su relación cambió cuando el cantante de Closed on Sunday reveló uno de los más grandes secretos de Drake: la existencia de su hijo, Adonis Graham, a quien procreó con la estrella de cine para adultos, Sophie Brussaux, y que apenas se informó públicamente en marzo de 2020.

El canadiense confirmó a inicios del año pasado que su trato con Kanye West terminó porque él se encargó de compartir información sobre su hijo, traicionando la amistad que mantenían hasta ese momento.

Fuente: Agencia México