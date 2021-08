¡Golpe a Chapoy! Entre lágrimas, Atala Sarmiento 'desenmascara' a TV Azteca y 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La exconductora de Ventaneando, Atala Sarmiento, reveló las razones por las que abandonó TV Azteca y Televisa para irse fuera de México, además de mandarle tremendo 'recadito' a su exjefa Pati Chapoy.

Y esque a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram los seguidores de la periodista de 48 años de edad le realizaron una serie de preguntas respecto a su nueva vida en España, y de lo alejada que esta de su profesión en televisión.

Cabe recordar que en 2018, tras 24 años en TV Azteca, Atala renunció a Ventaneando luego de más de dos décadas al aire en medio de una pelea con la titular Pati Chapoy y otros conductores.

Atala se fue a Televisa para estrenar el programa Intrusos, sin embargo, este no tuvo el éxito esperado y la guapa mexicana optó por dejar México e irse a vivir a España con su esposo.

Aunque confesó tiempo después que el Ajusco la vetó por esta 'traición', Atala apareció de nuevo en la televisora en enero de este año a través de una videollamada para celebrar los 25 años del programa Ventaneando.

Aunque demostró cordialidad con su exjefa, la cuñada de 'La Choco' culminó su relación con el Ajusco en malos términos, sobre todo con Chapoy, quien en entrevistas posteriores a su salida, aseguró que Atala era una persona "envidiosa" y que "no podía mantener relaciones con otras personas".

Ahora, en este Live que hizo con sus seguidores, Atala Sarmiento mandó fuertes indirectas a su antigua empresa y a la titular de Ventaneando. Primero, la conductora reveló por qué ahora vive en Barcelona, España, a lo que contundente replicó:

Ya van a ser dos años que vivo aquí. Necesitaba darme este espacio. Vivir de este lado me ha dado mucha paz. Mi esposo tuvo una oferta de trabajo y eso se empalmó con un momento de vida muy personal que estaba atravesando y fue el momento perfecto para que decidiéramos emprender el vuelo y llegar aquí", dijo.

A la pregunta que le hicieron sobre cuándo regresaría a TV Azteca y Televisa, Atala dijo: "No lo sé... por lo pronto no pienso regresar a la tele", ya que reveló que a lo que se dedica ahora es a ella misma y su salida tuvo que ver con mejorar su salud mental.

Cuando me hacen es pregunta, doy una respuesta que deja a la gente sin palabras: 'Ahora me dedico a mí'. Durante más de la mitad de mi vida me dediqué a trabajar durísimo y a cumplir expectativas mías y de otras personas. Necesitaba darme ese espacio para mí, para estar conmigo y acomodar muchas cosas en mí que se habían desacomodado".

Además agregó que es muy importante cuidar la salud mental y cuidar las emociones, razón por la que desde hace muchos años va a terapia: "Cuando llevas un ritmo de vida tan rápido y en esa vorágine, es difícil", dijo.

Al ser cuestionada sobre si hay oportunidad de verla en una emisión de Ventaneando próximamente, se negó rotundamente: "No... pues no (ríe)... de ninguna manera".

Atala también contó algo que exhibiría lo mal que la pasó en sus antiguos trabajos, pues la conductora expresó de nueva cuenta su rechazo a retomar su trabajo en la televisión y a la gente con la que laboraba.

De la tele terminé bastante cansada, incluso intoxicada puedo decir... estoy tomando un descanso muy profundo de la tele. Me preguntan si extraño la tele y seré franca, extraño el momento de estar en directo haciendo televisión pero no extraño mucho el pre ni el post ni la gente alrededor de eso".

Incluso, Atala se pronunció contra las críticas que recibe por haber subido de peso, además de comentar que no le avergonzaba decirlo ni se sentía mal pues estaba en un momento de su vida en el que se daba permiso de estar "agusto en su piel".

Subí de peso y ya está... lo bajaré. No estoy preocupada ni nada... subí de peso ¿y qué?", se defendió la presentadora de los que la insultan.

Además, pidió a la gente ser menos dura y juzgar menos a los demás porque no saben lo que pasa a puerta cerrada, asegurando que le parece algo muy triste.

Luego, la conductora lanzó otra contundente indirecta a su pasado en Ventaneando al hablar del significado del tatuaje de boca que tiene en el brazo: "Es muy especial porque como ustedes saben 25 años de mi vida me basé a una carrera en la comunicación y me dediqué a usar las palabras para comunicar. Siempre he creído en el poder de la palabra, jamás deberían ser utilizadas para destruir, aunque a veces lamentablemente lo hacemos".

Luego, no pudo evitar romper en llanto al explicar más a fondo el por qué se le hacía tan especial.

Curiosamente en mi vida, porque la vida es muy irónica, dos de las personas que más quiero en mi vida que son mi hermana mayor y mi sobrino Iñaki (hijo de 'La Choco' y su hermano Rafa Sarmiento, quien tiene trastorno del espectro autista) el más pequeño... no pueden comunicarse, no pueden hablar", dijo entre lágrimas.

"Ay, me da mucho sentimiento, perdón... pero... bueno por eso me tatué esto, porque me recuerda la importancia de las palabras y el poder que tiene la comunicación en nuestra vida", comentó con la voz entrecortada.

Antes de concluir la charla, reveló que en general está bastante contenta y aunque sí tiene sus momentos, en general está bien y en paz; además, contó que la situación de la pandemia por Covid-19 afortunadamente está mucho más controlada en España, contando que ya está vacunada con las dos dosis.

Finalmente confesó que aunque sí hay personas que extraña de México, en realidad hay muchas cosas que se alegra de haber dejado atrás, como la fama.

No extraño el tráfico, la inseguridad y las cosas tristes que pasan ahÍ (...) No extraño nadita la vida de farándula, estoy tan agusto en mi vida no pública... en Barcelona paso completamente inadvertida, bueno casi... y me fascina. Me encanta el anonimato que tengo aquí, vivo muy libre y feliz", concluyó.

