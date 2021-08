¿Lo saca del clóset? Ex de Bisogno hace fuerte confesión en 'Hoy' y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- Mariana Ochoa, quien es expareja del conductor de Ventaneando Daniel Bisogno se confesó en el programa Hoy de Televisa sobre una polémica que involucra a una persona cercana a ella, quien sostiene un romance con un hombre transexual. ¿Saca del clóset al conductor?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cabe recordar que la exactriz de TV Azteca fue una de las conquistas del presentador del Ajusco, pues anduvieron de 2007 hasta junio de 2008, sin embargo, él terminó la relación para regresar con otra ex, Fran Meric.

Pero la integrante de OV7 no habló de su ex, sino que rompió el silencio sobre las diferencias que existen entre algunos integrantes del grupo luego de escuchar en el programa Hoy, donde es jueza de 'Los Chiquillos de Hoy', que M'Balia aseguraba que se reunirá con sus compañeros de grupo para hablar de los problemas que existen entre ellos.

Mientras culminaba la nota, Mariana fue invitada por los conductores del matutino para dar su opinión sobre el tema y sin inmutarse explicó:

Yo cuando platiqué con Kalimba, llegamos a la conclusión porque evidentemente entre el negrito y yo no hay problema alguno, pues que algunos necesitaban hablar entre ellos porque hay malos entendidos de que, si tal dijo, si tal no me dijo".