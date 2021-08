¡Se declaró gay! Tras divorcio de su esposo, conductora de Televisa se confiesa en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de Televisa Montserrat Oliver hizo fuerte confesión en el matutino de Imagen TV, Sale el Sol y habló de cómo ha sido la relación con su esposa, con quien se casó en secreto hace casi dos años, después de haber estado casada con un hombre.

Y esque la guapa mexicana también confesó que tuvo Covid-19 y reveló si este peligroso virus le dejó alguna secuela, además de contar que alista un viaje junto a su pareja, la modelo eslovena Yaya Kosikova, para celebrar su cumpleaños.

Montserrat alertó a las personas sobre esta enfermedad y contó: "Me dio Covid, acabo de salir hace poquito, gracias a Dios no me fue tan mal, y yo digo que a la gente que está pasando por lo mismo, yo creo que a muchos o a todos nos va a acabar dando, nada más hay que tener la mente positiva y no atemorizarte, porque siento eso es lo que siento que también mata a mucha gente".

Asegurando que sus síntomas no fueron muy fuertes, la presentadora pudo dejar atrás este amargo capítulo y ahora prepara todos los detalles para celebrar a su esposa Yaya Kosikova.

Su cumpleaños ya va a hacer el 5 de septiembre, de hecho, le tengo ahí planeado un viajecito que estaré posteando por ahí de sorpresa, pero ya llevamos 6 años, ya no sé cuántos de que nos casamos, creo que dos".

Finalmente, durante la entrevista que concedió al programa de la competencia, la también actriz -quien salió del clóset hace unos años- confesó que su relación con la fotógrafa se encuentra mejor que nunca.

Así como en la pandemia muchas parejas se separaron, a mí me fue muy bien, Yaya y yo nos llevamos muy bien, nos entendemos perfecto, la pasamos muy a gusto. Yo también me peleo, yo también me agarro a veces me cae gorda, no la quiero ver, es normal, ¡Ay por favor!, que en realidad tenemos paz y estamos bien donde estamos y no hay conflictos ni celos ni cosas así", concluyó.

Cabe recordar que Montserrat Oliver anteriormente estuvo casada con un hombre y en 2019, Yolanda Andrade, su compañera en Montse & Joe, reveló que fue por ella que la conductora tomó la decisión de divorciarse.

"Le dijo a su esposo que se quería divorciar. El marido estaba llore y llore, y le decía '¿por qué?'. 'Porque conocí a alguien y me enamoré... y se divorció del marido y se vino a vivir conmigo", le contó Yolanda Andrade al periodista Joaquín López Dóriga.

Me dice la Montse, '¿sientes lo mismo que yo?' Yo le dije que sí y ahí nos dimos nuestro primer beso. Y ella estaba casada", dijo entonces Andrade.

Montserrat ha declarado que le costó mucho "reconocerse como era" y aceptar sus preferencias sexuales, además de que tenía miedo de no ser aceptada y perder algunos trabajos.

Tras 20 años de carrera en el medio del espectáculo, salió del clóset, y lo hizo de la mano de su amiga Yolanda Andrade.

¿Que si fue difícil para mí aceptarme con mi preferencia sexual? Por supuesto que fue muy difícil. Uno crece de cierta manera, sueña con el príncipe azul, de hecho me casé, sí, estuve casada, sí me gustaron los hombres, en mi vida", reveló en 2019.

Tras compartir la noticia de su compromiso con la fotógrafa en enero del 2020, Monserrat Oliver reveló meses después través de sus redes sociales, que llevaba seis meses casada con la modelo eslovena. Ahora, llevan casi dos años de feliz matrimonio.

