¿Empeoró su salud? Emir Pabón y su esposa regresan al hospital tras terrible accidente

Ciudad de México.- A dos meses de haber sufrido terrible accidente que casi les cuesta la vida, Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda se encuentras pidiendo a Dios por la salud de su bebé, quien nació de forma prematura.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A pesar de que ambos ya están recuperados, aunque no en su totalidad han mostrado un gran avance pues ya caminan por sí mismos rumbo al hospital a ver su pequeño.

Constantemente, la esposa del cantante emplea sus redes sociales para pedir a sus seguidores oren por la salud de su bebé, y recientemente aprovechó las historias de su perfil de Instagram para dar gracias a la Virgen y continuar orando por la pronta recuperación de su hijo.

La última ves que vine a verte fue el 17 de Julio Virgencita, recuerdo que me trajeron en silla de ruedas por que no podía apoyar la pierna, venía llegando de Estados Unidos muy agradecida contigo por que ya me habían dado de alta. Hoy después de un mes vengo a verte de pie, hoy entré caminando a verte y no tengo palabras para agradecerte lo misericordiosa que has sido conmigo Madre mía".