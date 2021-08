Maribel Guardia incendia a Instagram al posar de esta manera; Isabel Madow le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maribel Guardia es un ejemplo de que 'cuando se quiere, se puede' y es que, pese a tener 62 años a cuestas, la expareja de Joan Sebastian ha sabido conservarse perfectamente, tanto es así que puede darse el lujo de lucir hermosos vestidos y 'outfits' en su cuenta de Instagram.

Para la madre de Julián Figueroa no existen las tormentas tropicales ni los días nublados, ya que donde ella se tomó la fotografía había un radiante sol y un cielo azul, mismo que invitaba a usar un hermoso vestido de verano, color rosa con unos tacones a juego, por que aunque no lo parezca (en algunos estados) todavía es temporada de calor y Maribel Guardia lo sabe muy bien.

La actriz compartió su fotografía con un mensaje positivo, además de hacerle una invitación a sus seguidores de acompañarla en el Tenorio Cómico, obra de teatro en la que está participando junto con 'Albertano' y otros comediantes reconocidos de Televisa.

La publicación de Maribel Guardia no pasó por desapercibida, ya la exbig brother Isabel Madow no pudo evitar responderle entre los muchos comentarios positivos que le dejaron a la actriz.

Tan hermosa.

