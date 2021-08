Actriz de Televisa revela si dejará 'Vencer el pasado' por un nuevo reality ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- La querida actriz Érika Buenfil, quien actualmente destaca por su excelente papel en Vencer el pasado ha causado una gran polémica en redes sociales.

Todo surgió debido a que desde hace unos días, comenzó el rumor de que la famosa podría formar parte del elenco de Big Brother, emblemático reality show de Televisa.

Sin embargo, pese a la gran trayectoria y actualmente ser considerada la 'reina del TikTok', Buenfil salió a dar la cara y empleó su perfil de Instagram para desmentir la posibilidad.

Solo para informar que yo no estoy invitada a participar en Big Brother. Y no estaré en ese programa #fakenews No inventen cosas. Feliz con la telenovela 'Vencer el pasado' y después, unas merecidas vacaciones. Besos", escribió en su Twitter y, posteriormente lo compartió en forma de captura para su Instagram.

Quien sí confirmó la participación en dicho programa fue Poncho de Nigris, quien aprovechó la sección de comentarios en el post de Érika para indicar: "Yo si voy a regresar por si estaban con el pendiente".

Fuente: Instagram @erikabuenfil50