Shock en Televisa: Conductora habla de más y dice que hijo de integrante de 'Hoy' ¡no es de su esposo!

Ciudad de México.- La conductora de Televisa e integrante del programa Hoy, Mariana Echeverría, asistió como invitada al programa de Unicable Montse & Joe, donde Yolanda Andrade la hizo pasar un momento muy incómodo al hablar de más.

La guapa presentadora, quien actualmente participa como madrina en el reality Los Chiquillos de Hoy, dio a luz en octubre del año pasado a su primer hijo, Lucca.

En el programa, revivió el momento en el que le dijo a su esposo, el portero del Club América Óscar Jiménez, que estaba embarazada. La conductora grabó el emotivo momento y al volverlo a ver al aire, rompió en llanto.

Al terminar la grabación, la polémica conductora Yolanda Andrade hizo un comentario que estuvo catalogado como "fuera de lugar" al decir al aire que el pequeño no era hijo de su esposo, sino del polémico director técnico Miguel 'El Piojo' Herrera.

"¡Ay noooo! Imagínate... mala", respondió Mariana mientras se secaba las lágrimas y ríe de forma nerviosa.

Cabe recordar que 'El Piojo' fue destituido de su cargo como entrenador del Club América, donde juega el esposo de Mariana, el pasado 21 de diciembre y actualmente dirige a los Tigres UANL de la Liga MX.

Luego de este incómodo momento, que claramente era en tono de broma, las demás invitadas Elizabeth Álvarez y Luz Blanchet y la conductora Montserrat Oliver cambiaron de tema.

Mariana recordó que tuvo que trabajar en Me Caigo de Risa hasta los 7 meses de embarazo cuando le dio apendicitis y se sinceró sobre lo que le pasó y contó que tuvo mucho miedo de perder a su bebé.

Además, habló de la gran experiencia que fue para ella participar en Las estrellas bailan en Hoy, reality que terminó ganando junto a Lambda García.

Ya estaba grabando ahí con la cesárea, que se me abría o que no se me abría. En el baile hacía un split y me daba miedo que se me abriera, pero no se me abrió nada. No dejé de trabajar".