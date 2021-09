¡A la cárcel! Actor de Televisa preso por 'abusar' de su hija 'hunde' a Sergio Mayer en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sergio Mayer sacó las garras y respondió al actor de Televisa Héctor Parra, quien lo acusa de tráfico de influencias y asegura que por su culpa está en la cárcel, luego de ser denunciado por su hija Alexa de presunto abuso sexual.

En entrevista con el programa Hoy en Televisa, el político fue contundente y dijo que él no hizo nada para que metieran al actor a la cárcel.

Cabe recordar que Héctor fue detenido el pasado mes de junio y permanece encarcelado en el Reclusorio Oriente mientras su defensa reúne pruebas que corroboren su inocencia.

"Yo no tengo nada que ver, quiero aclarar y que sea contundente, que yo no hice nada porque lo metieran a la cárcel, esa no es mi labor, el hecho de que yo haya apoyado a Alexa, a su hija, es porque es por convicción, es porque es mi compromiso, y lo voy a seguir haciendo, yo apoyo siempre a las víctimas, yo no hago nada por dañar a nadie, y si él está ahí adentro es porque la autoridad encontró elementos para armar una carpeta y para detenerlo. Yo no tengo nada que ver, y que su abogado y él pues demuestren su inocencia y punto", dijo Mayer.

De la misma manera, Mayer se defendió de las declaraciones de Héctor, en las que aseguró que en breve iniciará un proceso legal en su contra.

Yo, no creas que me levanto y digo 'hoy voy a arruinar la vida de ¿quién?, vamos a ver a quién arruino la vida porque Ginny Hoffman está despechada, sí vamos', y organizó al MP y la Policía de Investigación, el juez y todo, habían dicho que iban a demandar al juez, al MP, a la Policía de Investigación, a mí, a la Fiscalía, y ahora veo que nada más se van a ir contra mí, pues que me denuncien".

Para finalizar, Sergio Mayer instó a Héctor a enfrentar las consecuencias de sus actos: "Es tan fácil decir que yo, '¡claro!, él hizo, él está haciendo tráfico de influencias', ¿por qué no asumen sus consecuencias y sus hechos?".

Posteriormente, el actor de Televisa le dio un duro golpe a Mayer, ya que sus abogados interpusieron oficialmente una denuncia contra él por supuesto tráfico de influencias en el proceso legal que enfrenta el actor contra su hija Alexa.

A través del programa de TV Azteca Venga la Alegría, se confirmó que el primero de septiembre, fecha en que Mayer deja de ser diputado y pierde su fuero, ha sido denunciado por la defensa del actor.

Previo a esta acción, Daniela Parra, hija mayor de Héctor, destacó que su denuncia no tiene nada que ver con la que interpuso en días pasados el abogado Alfonso Beceiro, quien hace meses representó legalmente a Alexa Parra y Ginny Hoffman.

Si él, lo está haciendo, el primer abogado, bueno segundo abogado (de Alexa y Ginny) lo está haciendo, es por algo", dijo en entrevista para el matutino de TV Azteca.

De la misma manera, Daniela envió un fuerte mensaje contra Sergio Mayer.

En vez de que se ponga prepotente y siguiendo todas las denuncias, pues entonces yo diría que se preocupara, el señor es el del problema y por esto todo mundo lo está denunciando”.

Finalmente, la joven hizo referencia a la supuesta visita que realizó el exGaribaldi a la Coordinadora de Delitos, acción que comprobaría que sí cometió el acto por el que lo han acusado ante las autoridades.

"El señor sí estuvo y eso acredita el delito que le hemos dicho desde el día uno, eso acredita el delito de tráfico de influencias, el que se haya sentado en esa oficina, él no tenía nada que haber hecho en esa oficina", finalizó.

