"Jot... pen...": Chapoy saca del clóset a Bisogno en TV Azteca y ¿lo corre de 'Ventaneando'?

Ciudad de México.- La titular de Ventaneando Pati Chapoy habría propinado tremendo regaño al conductor Daniel Bisogno en TV Azteca y hasta lo habría sacado del clóset frente a todos luego de que este saliera a un antro gay el fin de semana en plena tercera ola de la pandemia por Covid-19.

Así lo informó el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, asegurando que este martes al mediodía presuntamente se escucharon "gritos, regaños y mentadas de ma..." de parte de Chapoy a Bisogno en la sala de redacción que comparte el matutino Venga la Alegría y Ventaneando.

Por toda la sala de redacción que comparte 'VLA' y 'Ventaneando' se escucha: 'Eres un jot... muy pend...'. En ese momento todo mundo hizo 'Mute' (...) Pati Chapoy estaba que se la llevaba la chin... con Bisogno", reportó.

¿La razón? Según el youtuber, la jefa de información Rosario Murrieta presuntamente le habría contado a Pati que el fin de semana Bisogno estuvo en un antro gay con varias personalidades como el tiktoker Kunno y otros drag queens, sin embargo, no fue su orientación sexual lo que habría molestado a la periodista, sino que habría puesto en riesgo a todos al irse de fiesta.

Alguien en la producción de 'Ventaneando', Rosario Murrieta, le fue con el chisme a Pati Chapoy de la publicación del fin de semana de su exconsentido, a quien más que trató de hacer heterosexual, con las ganas se quedó", dijo Quiroz.

"Bisogno estuvo compartiendo fiestas con sus amigos de la comunidad, lo cual no está mal y yo me imagino que Chapoy se resignó, sin embargo, lo que no se vale es que Daniel se la pasó en el antro de fiesta con sus amistades", dijo el youtuber.

Incluso, Quiroz contó que Murrieta habría contado esto a Chapoy de Bisogno porque presuntamente ella y el conductor "no es que no se lleven... se aborrecen y se odian".

Además, mencionó que Chapoy, Ventaneando y Televisión Azteca correrían el riesgo de que sean contagiados por la imprudencia del conductor, sobre todo luego del contagio de Pedro Sola hace unas semanas y la supuesta muerte de la jefa de redacción y asistente de Pati la semana pasada.

Según el youtuber, lo que presuntamente enfureció a Chapoy es que Bisogno "haga caso omiso a tomar precauciones, sobre todo porque Chapoy y Sola son de la tercera edad", comentó.

Finalmente, aseguró que al 'Muñe' hasta se le habrían salido las lágrimas de lo fuerte que estuvo el supuesto regaño.

Bisogno no decía nada y para no hacerles el cuento largo, el pobre Daniel hasta llorando salió (...) yo creo que lloraba entre el regaño, la frustración y no poder decir nada al saber que toda la redacción de 'Ventaneando' y 'VLA' escuchó las palabras de su jefa", concluyó.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por una fuente oficial o los involucrados, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Arguende TV e Instagram @bisognodaniel y @chapoypati