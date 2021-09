"Doña teibol": Así humilló Inés Gómez Mont a Galilea Montijo en 'Ventaneando' ¡antes de Televisa!

Ciudad de México.- Luego de que saliera a la luz que se giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de peculado y lavado de dinero, usuarios se han preguntado qué dira su comadre, la conductora de Hoy Galilea Montijo.

Este viernes 10 de septiembre revelaron que la exconductora de Ventaneando y Cuéntamelo Ya! es buscada por autoridades junto a su marido, quien es amigo íntimo del también abogado Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, detenido en julio de 2019 y señalado por el mismo delito.

Mientras que en Ventaneando informaron que la presentadora está fuera de México pues se encuentra en Estados Unidos desde antes de que se informara de la orden de aprehensión, poco después eliminaron el video de su cuenta de Instagram.

Hace menos de una hora, Galilea publicó un video en sus historias de Instagram en el que está jugando con un escabarajo color dorado, pero no se ha pronunciado al respecto sobre la posible detención de su comadre.

Inés por su parte está 'desaparecida' de sus redes sociales, siendo su última publicación en Instagram ayer por la tarde. Aunque Galilea y la presentadora son comadres y han presumido su amistad hasta en portadas de revista, lo cierto es que no siempre fueron amigas.

De hecho, antes de que Inés llegara Televisa y estuviera en las filas de TV Azteca como conductora de Ventaneando del 2005 al 2009, lanzó fuertes insultos a la tapatía por unos comentarios que hizo Gali de Pedro Sola.

Unos años después y cuando Inés ya había salido del programa, Pedro Sola recordó al aire la humillación que lanzó hacia Galilea, quien se volvió su íntima amiga pese a las 'pestes' que dijo de ella.

Tenemos un archivo nosotros y hace años, no me acuerdo si en el 2009... de repente Galilea Montijo dijo de mí algo que no era ni cierto pro bueno a mí me vale eso, pero vean lo que sacamos", contó Pedro.