¿En TV Azteca? Angélica Rivera vuelve tras 14 años desaparecida de Televisa y ¡hunde a Peña Nieto!

Ciudad de México.- La exprimera dama Angélica Rivera, quien ha estado desaparecida de Televisa desde hace 14 años y se alejó del ojo público tras su divorcio del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ahora reaparece con extraño mensaje.

A pesar de que desde hace tiempo circulan fuerte los rumores que aseguran estaría preparando su regreso a los foros de televisión, Rivera no había aparecido públicamente para hacer alguna declaración ante la prensa.

¿Reapareció en TV Azteca? No. La protagonista de Destilando Amor (2007), melodrama que le otorgó el apodo de 'La Gaviota', compartió una reflexión en su cuenta de Instagram que desató polémica.



Aunque ella tiene sus redes sociales privadas, su hija Sofía Castro compartió en sus historias de Instagram un mensaje que hace pensar en la idea de que próximamente retome su faceta de actriz o sea un duro mensaje a su exesposo.

El mensaje que fue acompañado de un "Te amo", dice así:

Querido miedo: Quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones, y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú. Se llaman: Confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos".