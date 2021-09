Revelan la razón por la que Kimberly Flores 'huyó' de 'La casa de los famosos': "Es un desm..."

Ciudad de México.- Tras la repentina salida de Kimberly Flores de La Casa de los famosos, muchos se preguntaron cuál fue la verdadera razón por la que abandonaría el lugar, luego de la visita de su esposo Edwin Luna.

La ausencia de la modelo guatemalteca fue repentina, y es que Kimberly no regresó ni siquiera a despedirse de sus compañeros, incluso sus pertenencias quedaron dentro de la casa.

Fue hasta la noche del pasado lunes cuando la duda quedó resuelta para todos los internautas, y es que en redes sociales comenzó a circular un video en el que se revelan los fuertes motivos por los que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey le pidió a su esposa que abandonara el reality de Telemundo.

Durante el polémico encuentro se escucha al famoso cantante suplicar a su mujer que regrese con él y su familia, pues las cosas con sus hijos se estaban saliendo de control.

Hay muchas cosas que no sabes, Elián (su hijo) está mal, le mandaron una notas tuyas, afuera es un desm... mi amor, afuera no es como tu lo crees. Elián vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eras una prost... que cuando llegaras a la casa te iba a correr, que él no te quería con nosotros", dijo.