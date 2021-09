(VIDEO) Ante la sociedad, Rix es un "agresor sexual" por el abuso a Nath Campos: FGJ-CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La vida del youtuber Ricardo Arturo 'N', mejor conocido como Rix no volverá a ser la misma. Este martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó, a través de la fiscal Ernestina Godoy, que el denunciado por Nath Campos ha sido registrado como "agresor sexual con antecedentes".

Luego de que el pasado viernes 10 de septiembre el youtuber Rix obtuviera saliera libre del Reclusorio, la FGJ-CDMX lanzó un video en el que aclara cuál es la situación legal del también influencer, quien se declaró culpable del delito de violación equiparada agraviada contra Nath Campos.

Ernestina Godoy fue muy clara al hablar del caso de Ricardo Arturo 'N' y mencionó que en su denuncia no hubo impunidad.

Ni se exoneró ni se dejó en la impunidad los delitos denunciados por la víctima y reconocidos por el agresor", aseguró la fiscal capitalina.

En el mismo discurso, explicó que Rix podrá cumplir su sentencia en libertad, mas esto no significa que no sea culpable; al contrario, el youtuber quedó registrado ante la FGJ-CDMX como un "agresor sexual con antecedentes penales".

Asimismo, para estar en libertad no podrá acercarse a Nath Campos ni ejercer algún tipo de agresión en contra de ella. En tanto que perderá sus derechos políticos.

Rix, un abusador que sale libre

Fue el pasado 1 de septiembre cuando Ricardo Arturo se declaró culpable del delito de violación equiparada agravada en grado de tentativa; confesó cometer este delito en 2017 y en agravio de la influencer Nath Campos.

Aunque Rix se reconoció culpable, al ser su primer delito registrado y no contar con antecedentes logró cumplir su condena en libertad, es decir, que no estará en el reclusorio, pero no tendrá derechos políticos.

Asimismo, tuvo que pagar la reparación del daño moral y daños y perjuicios, cantidad que la afectada decidió donar a cuatro cuatro asociaciones que ayudan a víctimas de violencia de género.

Se declaró que actualmente se buscan a más víctimas de Rix, para ver si es posible proceder legalmente.

