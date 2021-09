¡Lloró en vivo! Corren de TV Azteca a conductora de 'VLA' y su reemplazo es de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora de Venga la Alegría fue despedida este viernes del matutino debido a una polémica razón. Aunque explicó la razón de su ausencia, la despidieron de TV Azteca y dejaron a una exactriz de Televisa.

Se trata de la exparticipante de la segunda temporada de Survivor México, Natalia Alcocer, quien fue expulsada este viernes del reality ¡Quiero Cantar! esto debido a un fuerte problema familiar que le impidió presentarse en el foro.

Natalia, quien inició su carrera en Televisa con el programa Zona Ruda transmitido por Canal 5 y hasta actuó en unitarios como La Rosa de Guadalupe, explicó que no pudo asistir a cantar por una difícil situación familiar que la obligó a salir de la CDMX.

Aunque intentó explicar lo que pasó ya que le fue imposible defender su lugar en el programa y rompió en llanto, fue la eliminada del día, pese a que se había informado que serían Curvy Zelma y su pareja Miguel los que saldrían por sus malas calificaciones.

Platicando esta situación con la producción, me informan: entendemos perfectamente la situación que estás pasando y que era ineludible pero al mismo tiempo es ineludible el compromiso con el público, por lo que me piden que te diga: Natalia, eres la eliminada de ¡Quiero Cantar!", le dijo Sergio Sepúlveda.

Luego de anunciar que Natalia estaba despedida, Sepúlveda confirmó que también Curvy Zelma y Miguel se iban por su puntaje tan bajo, haciendo esta una doble eliminación.

Sin embargo, Curvy y su compañero pidieron quedarse y todo cambió al proponerles que podían quedarse en la competencia solo si se convertían en conceptos individuales, lo cual aceptaron.

Fue así que Curvy, quien antes era actriz y conductora en Televisa, se convirtió en el reemplazo de Natalia en el reality del matutino, provocando muchas reacciones en redes sociales.

Aunque hubo algunos que no entendían por qué eliminaron a la exparticipante de Survivor si había otros concursantes que no habían podido presentarse y no los sacaban, la mayoría festejó que fuera despedida, humillándola en los comentarios pues aseguran que en realidad se quiso ir por un berrinche.

Adiós Natalia, no te extrañaremos".

La que se siente diva y ni talento tiene".

Sí, sí ya que se vaya".

Puros pretextos, esta mujer es una berrinchuda".

Ya sáquenla... de por sí canta horrible".

Al fin se largó esta tipa odiosa".

Y no solo explotaron ante esto, sino ante la decisión de separar a Curvy y Miguel, pues aseguran que no les interesan los votos del público y el productor Dío Lluberes "hace lo que se le da la gana" para alargar el programa y "hacer show".

Que hueva en serio, alargar el programa solo porque ya viene 'Las estrellas bailan en Hoy', van a terminar aburriendo".

Déjense de mam...., tanto show obviamente lo tenían planeado; era separarlos y alargar más la competencia".

Fraude de programa".

No sirve de nada nuestros votos".

El que debería salir es el productor".

