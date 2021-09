Tras vender comida para sobrevivir y sin trabajo en Televisa, actriz suplica ayuda ahogada en llanto

Ciudad de México.- La actriz Violeta Isfel, quien hace unas semanas anunció que cambió Televisa por conducir un programa en Multimedios, rompió en llanto al aire y suplicó ayuda a una especialista que estaba en el foro.

La antagonista de la famosa telenovela Atrévete a Soñar, quien dejó en shock a todo durante la pandemia al abrir un local donde vende hamburguesas y banderillas para generar ingresos ante la falta de trabajo luego de perder su exclusividad en 2016.

Como se recordará, la exintegrante de Me Caigo De Risa, mencionó hace unos años que no quiso acudir a TV Azteca a pedir trabajo por lealtad a la televisora de San Ángel, sin embargo, se fue a Multimedios y estrenó programa con Mayra Rojas y Jimena Férez.

Luego de 28 años en Televisa, debutó como conductora en Mamá Dice, y fue precisamente allí donde la carismática actriz hizo una dolorosa y valiente confesión aprovechando que visitaba el foro la sexóloga Irene Moreno.

La actriz rompió en llanto de forma incontrolable al compartir el difícil momento que atraviesa en medio del tratamiento de fertilidad al que se sometió para volver a convertirse en mamá junto a su esposo.

La guapa artista de 36 años reveló que las hormonas la han hecho experimentar demasiadas emociones, resultando en una serie de inseguridades sobre su físico.

Ahogada en llanto, reveló que los estragos de este proceso en ella han sido tan fuertes que no había podido ni verse al espejo, por lo que suplicó a la especialista que le pudiera brindar ayuda.

Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo 'esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido'. ¿Me ayudas?", le preguntó Isfel.