Vetada de Televisa y sin ahorros: Tras abandono de su ex, actriz de TV Azteca da terrible noticia

Ciudad de México.- Una querida actriz y comediante, quien dejó Televisa para irse a TV Azteca y eso le costó ser vetada durante años de la televisora de San Ángel, dio una fuerte noticia en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión.

Aida Pierce, quien estuvo más de 30 años en Televisa y en 2012 decidió irse al Ajusco, se enfrentó al temido veto luego de que le prometieran un jugoso contrato, sin embargo, este no se concretó y según ella misma relata: "Quedara como el perro de las dos tortas".

La comediante ha enfrentado varias tragedias. Perdió a su hermano a causa del SIDA en 1987 y sufrió el duro abandono de su expareja y padre de su hijo, Rubén Morales.

Como al año de estar juntos le digo que quiero tener un hijo y que yo me quería casar. Él me dijo que no se quería casar (...) Al saber que estaba embarazada se puso muy histérico y se pone a hacer sus maletas. Me dijo que no podía con eso y me abandona. Yo lloraba".

La actriz finalmente se casó con él, pero a los dos meses de nacido su hijo, la dejó sola de nuevo. Desde entonces, la actriz hablaba abiertamente de que buscaba pareja. Sorpresivamente, conoció a un hombre en Tinder y en 2020 anunciaron su compromiso.

Sin embargo, debido a la pandemia, esta relación no prosperó y ella misma confirma cuál fue la terrible razón, la cual casi acaba con su carrera al verse en problemas económicos.

Víctor Mejía le juró mantenerla y sacarla de trabajar, pero se arrepintió y no le cumplió sus promesas.

Me iba a casar con este señor y que él me mantuviera, y yo por poco hago una rueda de prensa despidiéndome ya del ambiente artístico, porque yo le dije desde un principio, si no vamos a casar, yo estoy buscando a una persona que si se casa conmigo, vengo con mi paquete, con mi mamá y ella ya esta grande", comentó.

Pierce justificó su decisión de retirarse del medio argumentando que a sus 65 años, si se iba a casar prefería ya estar en casa, dejar la presión por ganar dinero y trabajar y dedicarse a su esposo:

Me quiero dedicar a ti y no es que no me guste mi trabajo, es que me voy a dedicar a ti, pero es que si me voy a casar y ya somos personas de la tercera edad, pues quiero estar contigo, quiero abrazarte, quiero irme de viaje contigo, quiero platicar contigo, no decirte 'me voy a una gira, no vemos en tres o cuatro meses, los fines de semana si voy a estar contigo".

Luego de que asegurara que platicaron eso y él accedió, la última vez que abordaron el tema de su futuro, todo resultó muy diferente pues él ya no estuvo de acuerdo en mantenerla a ella y a su madre.

Así fue como Aida se topó con una terrible noticia que la ha llevado a seguir buscando trabajo para poder mantenerse y cubrir los gastos diarios, sobre todo los que implican cuidar a su madre.

En eso quedamos, que él me iba a mantener, y bueno, la última vez que platicamos no era ese el plan y bueno ya me cambió ahora todo el panorama y ya terminé con él", dijo.

Tras terminar esa relación, contó los consejos que actrices como Helena Rojo le dieron para ahorrar, ya que asegura que gastaba mucho.

Aunque confesó el año pasado que tuvo que volver a trabajar en plena pandemia porque se le acababan sus ahorros, Aida pudo sobrevivir a la pandemia al escuchar los consejos que le dieron.

Helena Rojo que también estuvo conmigo en una obra muy grande me dijo ‘Mira Aida, yo soy Leo como tú y muy gastalona y mira, de lo que yo gano, el 50 por ciento me lo tiro, me lo gasto y el otro 50 hago de cuenta que no lo he ganado y lo ahorro. Afortunadamente hice oídos y empecé a juntar mi dinero", comentó.

