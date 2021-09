Adiós Televisa: Tras 'desfigurar' su cara y años presa por asesinato, actriz se une ¿a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La modelo y exactriz de Televisa, Paola Durante, quien vivió en carne propia lo que es estar encarcelada luego del asesinato de Paco Stanley, alzó la voz a favor del actor Héctor Parra, preso tras ser acusado de presunto abuso por su propia hija Alexa Parra.

Paola dio una entrevista a la competencia, pero no en TV Azteca sino en Sale el Sol, donde reveló por qué cree en la presunta inocencia del histrión, además de que asegura verse reflejada en él por la difícil situación que vivió tras el asesinato del conductor y padre del presentador del programa Hoy Paul Stanley.

Y esque en 1999, cuando Paola tenía 24 años y era edecán del programa del conductor en TV Azteca, Una tras otra, fue acusada de conspirar en su asesinato y estuvo en la cárcel durante dos años mientras era investigada por un crimen que no cometió.

Paola fue declarada inocente y salió libre, sin embargo, quedó marcada para siempre por los hechos, pues ella misma ha confesado que hay gente que la sigue llamando "asesina".

Por esta razón, confesó que se sometió a cirugías y cambió drásticamente su apariencia física, en un intento de que no la reconocieran por la calle.

Ahora, tras salir adelante luego de vivir esa pesadilla, la actriz salió en defensa del actor Héctor Parra y confesó que ella cree que es inocente, luego de revelar que fue víctima de acoso en su infancia.

Yo siempre he defendido mucho a la mujer porque de chiquita viví acoso de parte de un primo y viví en otros medios acoso y sé lo que se siente, pero no sé si por lo que yo viví me doy cuenta cuando la gente es culpable o es inocente... como que se le ve a la persona que está mintiendo y la que dice la verdad, me pegó mucho este caso".

Paola reveló que ella pudo hablar con Daniela Parra, hija mayor del actor y quien lo ha apoyado con los gastos y lo ha defendido asegurando que es inocente y su hermana presuntamente está siendo manipulada por su madre Ginny Hoffman.

Cuando vi a Héctor dije: 'A mí no se me hace culpable', hablé con su hija y le dije: 'Siento que tu papi es inocente, ¿por qué no buscas a Derechos Humanos?' porque gracias a DH nosotros salimos en libertad".

Paola contó que ella cree firmemente que el actor de Televisa es inocente, ya que conoce a la expareja de Parra y madre de Daniela, quien le ha dicho que sería incapaz de hacer algo así y ella afirma creer lo mismo.

Obviamente no quiero dudar de Ginny ni de su hija pero no sé, me identifiqué mucho con él (...) Sé que tienen muy buen abogado Dani y Héctor porque da la casualidad que conozco a su ex, a la mamá de Dani".

A 21 años de su encarcelamiento, la actriz originaria de Uruguay, lamenta que aún la traten como una delincuente:

No me gustan las injusticias porque yo viví una gran injusticia y la sociedad te marca mucho aunque seas o no seas inocente. No puedo nacionalizarme porque tengo antecedentes penales cuando yo no hice nada", finalizó.

Durante contó desde el año pasado que quiere hacer una serie en la que contará su verdad de lo que pasó tras la muerte de Paco Stanley, sin embargo, esto ha desatado polémica, sobre todo de parte de algunos famosos como Benito Castro, quien asegura que eso solo "manchará la memoria de Paco".

