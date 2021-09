¡Lo desenmascara! Actor de Televisa preso por 'abusar' de su hija da terrible noticia a Sergio Mayer

Ciudad de México.- Tras confirmarse que este 1 de septiembre, fecha en que Sergio Mayer deja de ser diputado y pierde su fuero, fue denunciado por el actor de Televisa Héctor Parra, ahora la defensa del histrión preso por presunto abuso contra su hija da otro fuerte golpe a Mayer.

Abogados de Héctor, quien en junio fue detenido tras la denuncia de su hija menor Alexa Parra apoyada por su expareja Ginny Hoffman, interpusieron oficialmente una denuncia contra el exdiputado federal, Sergio Mayer, por tráfico de influencias.

En entrevista con el matutino de Imagen Televisión Sale el Sol, la defensa del actor ahora solicitó que el exGaribaldi se presente ante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que aseguran que llegarán hasta las últimas instancias para que Mayer responda por sus actos.

"Lo que nos debe de preocupar es que los servidores públicos estén interviniendo en procesos privados. La ley es muy clara, dentro de las pruebas que estamos ofreciendo es que se presente el señor Mayer a comparecer ante esta Fiscalía General de la República (FGR), así como servidores de la Fiscalía de la Ciudad de México", respondió el equipo legal de Héctor.

De la misma manera, la defensa de Héctor afirmó que Sergio tendrá que enfrentar a la justicia como cualquier persona.

Ahora que el señor Sergio Mayer ya no cuenta con este fuero federal, ya se puede proceder como cualquier otro ciudadano. Él debe de entender que cuando está dentro del cargo a partir de que protesta el cargo hasta que se acaban su función él es un servidor público, todo lo que haga en ese momento es como servidor público, no puede decir con este saco soy servidor público, me lo quito, y ya no soy".