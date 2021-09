Adiós 'Hoy': Tras 12 años en Televisa y rechazo de TV Azteca, conductor los traiciona ¿con 'VLA'?

Ciudad de México.- Conductores del programa Hoy confirmaron al aire que un querido integrante del matutino de Televisa los cambió por otro programa ¿en TV Azteca?

Se trata del conductor Paul Stanley, quien lleva ya varios años en el matutino de Las Estrellas. El hijo del fallecido conductor Paco Stanley llegó en 2012 al programa, pero salió en 2014. Finalmente, regresó en el 2017 con la salida del actor Lisardo.

Stanley debutó en la televisora de San Ángel como actor en telenovelas, haciendo su primer papel en Camaleones, en el 2009. Luego de 12 años en la empresa, ¿Paul se cambia a la competencia Venga la Alegría?

Y esque el elenco de Hoy, Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Galilea Montijo y Raúl 'El Negro' Araiza confirmaron al aire que Paul los 'traicionó' para integrarse a otro proyecto, sin embargo, se trata de un nuevo show de comedia ahí mismo en Televisa.

No se encabriten porque si terminas tu día encabritado por obligaciones de la casa, escuela o el trabajo, no te puedes perder el lunes 27 de septiembre, pues llega 'Perdiendo el juicio' (...) normalmente me pasa. Aquí te tenemos la exclusiva", mencionó Arath.