FOTOS: Guapa cantante regional impacta a Instagram al usar un ajustado top negro: "Hermosa"

Ciudad de México.- No hay nada que impacte más a la audiencia que ver cómo los hijos de los famosos van creciendo y poco a poco y se van bañando del glamour que caracterizó a sus padres o abuelos alguna vez, sobre todo cuando pasan de ser niños a mayores; es entonces cuando marcan su propio camino e independencia.

Tal es el caso de Ángela Aguilar quien hace pocos años causaba ternura al subir al escenario con sus pequeños vestidos tradicionales mexicanos, pero ahora, a sus 17 años, ha ido deslindándose poco a poco de la imagen de niña para comenzar a diseñar su estilo como una mujer.

Recientemente, la hija de Pepe Aguilar subió un par de fotografías en las que aparentemente está dando un concierto, mientras sostiene un micrófono. Se le puede ver lucir un ajustado top negro con un pantalón a juego, mientras que en su rostro se nota la satisfacción que siente al cantar.

Este hecho está perfectamente reflejado en el texto que acompaña a las fotos que la joven cantante publicó en su cuenta de Instagram, donde no dejó de recibir nada más que halagos, incluso Angelique Boyer no pudo evitar darle un 'Me gusta'.

¿Qué puedo decir? Amo mi trabajo

