Sin exclusividad en Televisa, Talina Fernández confirma que Lolita Ayala está mal: "No le veo ánimo"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 21 de septiembre la aclamada exconductora de Televisa Lolita Ayala rompió el silencio y aclaró cómo se encuentra luego de que el periodista Álex Kaffie destapara que no atraviesa por un buen momento de salud.

La reconocida presentadora, quien en 2016 perdió su contrato de exclusividad y fue despedida de San Ángel, brindó una entrevista al programa Sale el Sol donde confirmó que en efecto, no puede caminar al 100 por ciento debido a una lesión que sufrió.

Además, sobre requerir un tanque de oxígeno para respirar, Lola explicó que solo lo usa de vez en cuando por la altura y contaminación que hay en la capital mexicana.

Todavía estoy en recuperación (de la cirugía de cadera), no camino al cien, camino al noventa, ya casi estoy lista y eso es lo que tengo y lo del oxígeno, lo que pasa es que viviendo a esta altura de la Ciudad de México y con la contaminación tan bárbara, a veces me pongo unas puntas de oxígeno para oxigenarme un poco porque con la altura se me baja un poco la oxigenación, pero no lo tengo que usar diario ni nada", comentó y descartó que se trate de algo grave.