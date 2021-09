¡Adiós exclusividad! Tras 24 años en TV Azteca, conductora los cambia por Televisa y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras 24 años en las filas de TV Azteca y terminar su contrato de exclusividad, una guapa actriz y conductora aparece en el programa Hoy para anunciar su nuevo proyecto en Televisa.

Se trata de Anette Michel, quien entra por la puerta grande a la televisora de San Ángel pues tendrá su primer estelar. La exconductora de MasterChef México dará vida a 'Mirta', la villana en la telenovela Contigo Sí, del productor Nacho Sada.

En entrevista para el programa Hoy, comentó:

Al hablar de la antagónica a la que interpretará, dijo no tener nada en común con ella, ya que aseguró que 'Mirta' es una mujer muy manipuladora y fría.

Contigo sí, la cual contará con los protagónicos de Alejandra Robles Gil, Danilo Carrera y Brandon Peniche (quien dejó Venga la Alegría) se estrenará el próximo 11 de octubre a las 16:30 horas en Las Estrellas.

La conductora aseguró que con el cambio de administración y ejecutivos, no estaba de acuerdo con muchas cosas en la empresa, por lo que tomó la decisión de irse.

Debo confesar que con la nueva administración, en la empresa cambiaron muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, no me parecían justas y para Anette Michel, la palabra más importante después de equilibrio es justicia. Entonces dije: 'Aquí ya no es'".

Aunque no quiso aclarar qué injusticias sufrió, la protagonista de melodramas en el Ajusco como Al norte del corazón, Marea brava y La otra mitad del Sol, dijo:

(Son) cosas que no voy a decir nunca porque sería faltarle al respeto a lo que siempre fue para mí, una empresa de una pieza, pero sí tengo que ser también sincera para que se sepa que lo que está pasando en este momento, y específicamente conmigo, no estaba bien; no actuaron de buena fe, eso sí te lo puedo decir. No hicieron las cosas de frente y yo soy bien frontal. Entonces, eso yo no lo respeto y si yo nos lo respeto, no puedo trabajar con ellos".