Queta Jiménez: Hija de 'La Prieta Linda' hace desgarradora confesión y revela cómo murió su madre

Ciudad de México.- Lamentablemente el mundo del espectáculos mexicano nuevamente se encuentra de luto pues ayer martes 21 de septiembre se reportó que Queta Jiménez, también conocida como 'La Prieta Linda', murió a los 88 años de edad.

La hermana de Flor Silvestre formó parte de las estrellas que pertenecieron a la Época del Cine de Oro mexicano y se sabe que cuenta con participación en más de 30 películas.

Su hija Velia Vieyra Jiménez brindó una entrevista exclusiva a Grupo Fórmula para hablar de la repentina partida de su famosa madre: "Se va llena del amor de todos nosotros, se va feliz, estamos muy orgullosos de haber tenido a la mamá que tuvimos".

Sin embargo, 'La Prieta Linda' se fue con un sueño por cumplir pues su hija contó que a ella le encantaba viajar pero por la pandemia había estado resguardada por varios meses, sin embargo, ya tenían planeadas sus próximas vacaciones para el próximo mes de diciembre.

Nos íbamos todos de viaje. Ella siempre dispuesta para salir, pero con el Covid se quedó dos años muy guardada en casa y estaba preparándose para volver en diciembre a que hiciéramos viaje familiar pero ya no se pudo. Sé que la disfrutamos y no sé que decirte, tengo un hueco en el cuerpo, en el corazón. Sí hizo falta disfrutarla más", comentó durante su plática con Javier Poza.

Velia hizo una desgarradora confesión y reveló que incluso dejaron de verla físicamente por mucho tiempo pues la cuidaron mucho para evitar que se contagiara.

"La cuidamos muchísimo, todas nuestras pláticas eran por Zoom, ella extrañaba que nos viéramos que estuviéramos con ella". Asimismo y sin ahondar mucho, la hija de Queta confesó que la primera actriz murió por causas naturales:

Fue repentino, la edad, me imagino. Fue muy rápido, estaba tranquila, estaba mi hermana y sobrinos con ella, solita no estuvo, y se que no nos va a dejar, siempre va a estar con nosotros".