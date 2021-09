Acabó en la miseria: Tras veto en Televisa, actor confiesa al aire que Chapoy lo corrió de TV Azteca

Ciudad de México.- Sergio Verduzco, mejor conocido como el payaso Platanito, abrió su corazón en La Entrevista Con Yordi y habló sobre todas sus polémicas, incluido su despido de TV Azteca y el veto que sufrió mientras trabajaba en Televisa.

El afamado exintegrante de Telehit no la pasó nada bien tras la llegada de la pandemia y además de verse delicado tras contraer el Covid-19, también sufrió problemas económicos y él mismo declaró que estaba en quiebra. Ante esta situación, vendió sus pertenencias y también comenzó a realizar shows en línea pero no todo lo recaudado fue para él.

El conocido artista inició su carrera en la empresa del Ajusco llevando su show de chistes al programa Aquí está la papa en 2002, pero su humor no agradó ni a los televidentes ni a los ejecutivos del canal y fue despedido.

Platanito admite que este proyecto ha sido su "mayor fracaso" pues se transmitía por las tardes en horario familiar y claramente su contenido no era para toda la familia.

Fue un fracaso en mi carrera, lo pasaban a la 1 de la tarde, imagínate un payaso alburero y yo decía no va funcionar el payaso a esa hora y me aventaba los albures y los comentarios llegaban por mail y eran horribles".

Asimismo, el payaso dejó en shock a los internautas al señalar que solo hay una culpable de su despido de TV Azteca y esta sería nadie más y nadie menos que la líder de Ventaneando Pati Chapoy.

Un día salgo marchando en mi propio programa con un letrerito que decía 'cámbiale de canal' (por el tema del albur) y la señora Pati Chapoy no entendió la broma y me deshizo en televisión, creo que influyó mucho Pati para que me sacaran del programa", dijo 'sin pelos en la lengua'.