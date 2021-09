Decenas de personas testifican en contra de R. Kelly; lo declaran culpable de tráfico sexual

Nueva York, Estados Unidos.- Este lunes, el jurado de Brooklyn declaró culpable a R. Kelly de numerosos delitos, incluido abuso y tráfico sexual en contra de niñas, niños y mujeres, por los cuales recibirá sentencia el próximo 4 de mayo.

A la superestrella del R&B se le señala de haberse aprovechado de la fama que gozó durante varios años para atraer víctimas, a quienes obligó a cruzar las fronteras estatales bajo "propósitos inmorales", lo cual transgrede la Ley Mann.

La decisión fue tomada por el jurado compuesto por siete hombres y cinco mujeres que analizaron el caso alrededor de nueve horas, para finalmente alcanzar un veredicto unánime.

Por su parte, los fiscales calificaron al cantante de I believe I can fly de "depredador" por haber orquestado una red que violentó a las jóvenes víctimas y en la cual participaron empleados y amigos de Kelly.

Este caso no trata de una celebridad a la que le gusta la fiesta. Este caso es sobre un depredador", apuntó la fiscal adjunta María Cruz Meléndez en su declaración el mes pasado.

Para comprobar la responsabilidad del famoso de la década de los 90, los fiscales convocaron a 50 testigos que declararon en contra del artista que podría pasar entre 10 años y hasta cadena perpetua tras las rejas.

Una de las víctimas sostuvo que Kelly mantuvo relaciones íntimas con ella cuando era menor de edad. En el último encuentro, él la golpeó en la cara y la obligó a practicarle felación.

Dijo que era una p*rra tonta. Me abofeteó tres veces [...] Me escupió en la cara y en la boca. Me ahogó durante una discusión. Tuve sexo oral con él. Fui a casa y confesé".