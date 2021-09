Jorge Aravena es eliminado de 'La Casa de los Famosos' porque ¿Verónica Montes lo traicionó?

Ciudad de México.- Recientemente, las lágrimas fluyeron en Telemundo, después de que el actor venezolano Jorge Aravena fue seleccionado para convertirse en el quinto eliminado de La Casa de los Famosos.

Las tensiones crecieron en la audiencia cuando el mismo Aravena le pidió a Verónica Montes, actriz con quien lleva una gran relación, que no lo salvara tras la nominación, esto debido a que ella fue seleccionada para convertirse en la 'líder de la semana'. Tras esta situación, la famosa concedió su voto a Celia Lora, algo que no fue bien visto por muchos televidentes.

Posteriormente, el conductor, Héctor Sandarti comenzó a nombrar de uno a uno a los famosos que continuarían dentro de la casa, el primero de ellos fue Cristian de la Campa, luego Eustace, lo que dejó como última opción y evidente eliminado a Aravena.

El famoso dio una conmovedora despedida en la que resaltó que él no interpretó ningún papel al entrar al reality e hizo hincapié en que así era él en realidad.

Compañeros, quiero que sepan que pase lo que pase disfruté con ustedes, a mi estilo, pero de eso se trata esto, de ser uno mismo, así soy en la vida normal, no estoy representando un personaje. Se me nota cuando me pasa algo, como ahora, me encab***na ponerme sentimental.