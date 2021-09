Adiós TV Azteca: Tras 30 años en Televisa, corren a integrante de 'VLA' por berrinche

Ciudad de México.- Una integrante del matutino de TV Azteca Venga la Alegría, quien triunfó durante más de 30 años en Televisa y el cine de ficheras, fue despedida del programa luego de tremendo berrinche que protagonizó en vivo.

Se trata de la polémica vedette Lyn May, quien a sus 68 años ha causado bastante controversia en las últimas semanas luego de anunciar que estaba embarazada de gemelos, además de protagonizar acaloradas peleas con personajes como Belinda y Carmen Salinas.

Y esque la exactriz de Televisa fue invitada como participante al reality de Venga la Alegría ¡Quiero Cantar!, sin embargo, al parecer se le agotó la paciencia para recibir críticas de parte de los jueces, asegurando que ella no se merece las malas calificaciones que le dan.

Lyn protagonizó tremendo escándalo al hacer "berrinche" y ni siquiera presentarse a cantar este viernes, pues asegura que no la aprecian los jueces y solo se han dedicado a menospreciar su larga trayectoria artística.

Todos me dicen 'ay qué hermoso cantaste, eres la mejor'. Todo mundo me apoya y que me ponen 7, 7, 7 oye me baño a las 5 am para que me pongan pin... 7's, no ma... tengo 40 años de carrera, por favor... la gente me quiere", dijo Lyn muy molesta en el camerino.