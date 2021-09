¡Pleito en la música! Cantante del género urbano arremete contra el reggaetonero J Balvin

Ciudad de México.- Luego de que J Balvin lanzara un duro mensaje en contra de los Grammy por medio de un video en el que invitaba a sus colegas del género urbano a no asistir a la entrega.

Lo anterior, argumentando que los mencionados premios "no los valoran, pero los necesitan", aclarando que a pesar de estar nominado se sentía utilizado para elevar el rating.

Horas más tarde, se hizo viral la reacción de su colega, el cantante Residente quien empleó las redes sociales para compartir un clip en el que se lanza en contra de J Balvin.

En su nutrido comentario, Residente asegura que el intérprete de Mi gente se encuentra ardido por solo haber recibido una nominación, pero que no es justo organizar el boicot y faltarle el respeto al resto de artistas que serán homenajeados.

Pa' entender porque estoy perdido José, si los Grammys no nos valoran, entonces ¿Por qué yo tengo 31 Grammy? Yo no soy urbano, yo no rapeo, ¿De qué género estamos hablando?", dijo al iniciar el video.