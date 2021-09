Adiós 'Hoy': Tras traicionar a TV Azteca y pedir limosna para sobrevivir, actriz vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Tras alcanzar la fama en TV Azteca al formar parte de La Academia y caer en una crisis económica durante la pandemia que la obligó a tener que vender su ropa, zapatos y muebles y hasta pedir apoyo en redes, una famosa actriz regresa a Televisa.

Se trata de 'La Juez de Hierro', Lolita Cortés, quien luego de tener un éxito arrasador en el Ajusco y ser una de las figuras más emblemáticas del teatro musical, se quedó sin trabajo durante la crisis sanitaria y recurrió a drásticas medidas para sobrevivir.

Según el medio 'Chacaleo', Lolita se vio obligada a "deshacerse de los pocos bienes que le quedan y hasta a pedir limosna".

Incluso, fue la misma actriz quien confirmó esto, asegurando ante la prensa hace unos meses que ella no tenía nada de qué apenarse, pues los bienes "cuando los necesites vender pues hazlo".

No tiene nada de malo, no son rumores. La verdad es que claro, con esta pandemia tenía un colchón pero nunca pensé que pasaría por esto (...) Estoy vendiendo zapatos que ya no puedo usar pero igual a nadie le quedan porque son del 2. A mí no me avergüenza, por supuesto que sí".