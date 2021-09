¿Lo sacan del clóset? Tras exhibir infidelidad, traicionan en Televisa a exconductor de TV Azteca

Ciudad de México.- La guapa actriz, cantante y conductora Maribel Guardia al parecer cobró venganza contra Pepillo Origel por haber ventilado hace muchos años la infidelidad que cometió su expareja Joan Sebastian, pues lo 'ventaneó' en pleno programa.

Todo sucedió en el programa Faisy Nights en Televisa, el cual es conducido por Faisy de Me Caigo de Risa junto a Mariana Echeverría, en el canal de paga Unicable.

En esta ocasión tuvieron de invitados a Maribel y al exconductor de Ventaneando, quien dejó TV Azteca hace varios años para integrarse a Televisa y hacer exitosos programas como La Botana, La Oreja y ahora Con Permiso.

Y esque los conductores empezaron a hablar sobre cómo son para la fiesta, pues Faisy le dijo a Pepillo que su familia lo conoce y le han contado de varias 'guarrapetas' en las que él ha estado.

Tras contar de una vez que tras una borrachera, terminó siendo lamido en la cara por una vaca, Mariana le preguntó: "¿Eras muy reventado Pepillo?", a lo que él respondió entre risas: "Reventado, reventado, pues sí".

Por otro lado, Maribel contestó lo contrario de ella misma, pero aprovechó el momento para 'balconear' al conductor, ¿sacándolo del clóset? No exactamente, pero sí exhibió sus peores hábitos.

Yo no tomo, me tomo una copa cada muerte de obispo... mira a Pepillo lo guapo y delgado que está y se ha metido hasta lo que no ", dijo mientras Pepillo lo negaba y todos en el foro soltaban las carcajadas.

"Mañana todos: 'Pepillo se mete hasta lo que no'", dice Mariana mientras Maribel entre risas aclaraba que se refería a alcohol, no a drogas. Pepillo de igual forma corrigió a la costarricense diciendo que él solamente bebía alcohol y solo una vez probó la marihuana.

Origel contó que los familiares de la fallecida le ofrecieron 'un churro', mientras que Maribel Guardia contó que ella también la probó alguna vez, pero que para ella fue la peor experiencia pues "veía elefantes rosas y sentía una tristeza terrible".

Yo dije: 'Todo mundo sabe que me metí marihuana'. Estaba en una esquina aterrorizada y luego me dio una tristeza terrible y decía: 'Nadie me quiere' y lloraba. Luego me dio un hambre... comía chocolates, papas fritas, y dije: 'En mi vida pruebo esto'... sufrí tanto, de que todo mundo sabía que yo era una marihuana", concluyó Maribel entre risas.