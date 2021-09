Amenazan a conductora de Televisa con filtrar video íntimo; culpa a novio de exintegrante de 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa conductora de Televisa Marie Claire Harp brindó una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas y aquí contó el infierno que vive debido a que recibió fuertes amenazas no solo contra ella sino contra su familia e incluso, la trataron de extorsionar con un video íntimo de ella.

La presentadora de Bandamax culpó directamente a su exnovio Efraín Vergara de tratar de amedrentarla por iniciar una relación con el cantante y actor José Manuel Figueroa.

A pesar de que el empresario mexicano ya fue vinculado sentimentalmente con Malillany Marín, actriz de Televisa y exconductora del programa Hoy, Harp asegura que no ha dejado de molestarla por iniciar un nuevo noviazgo y declaró que ya tomó acciones legales en contra de su ex.

La bellísima mujer venezolana asegura que jamás se grabó en la intimidad con Efraín y que si las grabaciones y fotos íntimas llegaran a existir, él las habría tomado sin su consentimiento. De acuerdo a su relato, el empresario solo quería conseguir que Marie declarara que su relación con Figueroa era falsa.

Me dijo que saliera a desmentir o me hacía daño, me amenazaba diciéndome que si no pagaba yo, iba a hacer lo posible para que pagara toda mi familia".