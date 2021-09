¡Sale del aire! Tras 27 años en Televisa y duro fracaso, conductor de 'Hoy' ¿se va a TV Azteca?

Ciudad de México.- Luego de que hace unas semanas trascendiera que un famoso conductor del programa Hoy había sido sacado del aire en Televisa luego de que su programa fracasara en rating, ahora es él mismo quien aclara todo.

Se trata del conductor Arath de la Torre, quien además del matutino, también protagoniza la serie de comedia Dr. Cándido Pérez, la cual es un remake de la serie originalmente transmitida en 1987 y protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo.

Sin embargo, luego de que se estrenara apenas el pasado 18 de julio por Las Estrellas, Pepillo Origel reportó en el programa Con Permiso que salía del aire por los bajos niveles de audiencia que tenía en el bloque Domingos de sofá.

Luego de muchas especulaciones, el mismo Arath rompió el silencio al aire en el matutino y dijo que si bien sí salía del aire los domingos, se transmitiría durante la barra nocturna entre semana después del noticiero de Denise Maerker.

El conductor luego se dejó ver desde la nueva sesión de fotos que organizaron para el regreso de la serie a la televisión y le mandó un mensaje a sus 'haters':

Los detractores que pensaron que este programa estaba enterrado y que no funcionaba, no entraré en detalles porque no me corresponden pero la empresa de cierta manera nos está cuidando, cuidó el proyecto".