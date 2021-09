¿Golpe a Evaluna? Camilo dedicaría emotiva publicación a 'una chica': "Gracias por tanto"

Ciudad de México.- El cantante Camilo ha demostrado que no hay día de la semana en el que no le recuerde a su esposa Evaluna Montaner el amor que siente por ella.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En redes sociales el famoso artista dedica momentos de su día para dirigirle un mensaje lleno de palabras de amor a su pareja, sin embargo, su última publicación no fue dirigida a la hija de Ricardo Montaner.

Camilo compartió un post en el que narra una historia que involucra a una mujer, pero nada es lo que parece, pues se trata de una chica fanática del artista, parte de 'La Tribu'.

La anécdota que contó el intérprete de Ropa cara revela el nivel de nobleza y humildad que tiene Camilo Echeverri, a pesar de gozar de una gran fama pues se tomó el tiempo de charlar con una de sus seguidoras y, además de prestarle atención a su conmovedora historia.

Hoy me encontré a una chica de La Tribu fuera del hotel... y me contó que su abuelito con Alzheimer le cantaba todos los días Tutu... y ufff... me confirmó algo: Mis canciones tienen vida cuando cobran vida en sus vidas. Gracias por tanto", escribió.