¡Son gemelas! Irina Baeva exhibe nuevas FOTOS de su hermana y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- La famosa artista originaria de Rusia Irina Baeva una vez más logró enamorar a sus miles de admiradores y fans de las redes sociales y sorprendió a varias colegas de Televisa debido a que compartió nuevas instantáneas en las que presume a su hermana.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En varias ocasiones la futura esposa de Gabriel Soto ha aprovechado la oportunidad de mostrar la gran relación que tiene con Nina Kábochkina, quien ya es muy popular en el Internet gracias a su espectacular belleza y parecido con la actriz que labora en México.

Contrario a Baeva, su hermana no trabaja ni en el modelaje ni en la actuación y tan solo se sabe que se casó muy joven y tiene un hijo.

Hace unas horas la villana del melodrama Soltero con hijas aprovechó su cuenta oficial de Instagram para enviarle una tierna felicitación de cumpleaños a Nina, a quien llamó como su "gemela" y lamentó que haya nacido un año antes que ella.

Mi segundo yo pero un año más grande @nkabochkina Feliz cumpleaños a la mejor hermana que la vida me pudo haber regalado. Mi mejor amiga, confidente, mi eternal partner in crime, siempre juntas. Se me adelantó un año y solo por eso no somos twins pero casi".