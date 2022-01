¡Prepara las palomitas! 2022 narrará las vidas de algunos famosos mediante bioseries

Ciudad de México.- La bioserie es un género que ha alcanzado éxito, ya sea en streaming o en tele abierta que han ayudado a narrar la vida de figuras públicas como futbolistas, cantantes o actores. Se construyen a partir de la historia retrospectiva que el protagonista cuenta y maneja tensiones sobre el género, la sexualidad, la drogadicción, la familia, entre otros.

Este 2022 promete ser un año que dé pie a que el público se inmiscuya en la vida de algunas figuras públicas y se entere de aspectos pocos conocidos de los grandes iconos.

1.- María Félix: La emblemática mujer que formó parte del Época de Oro del cine mexicano tendrá su bioserie, la cual tendrá de 22 hasta 44 capítulos que expondrán su trayectoria desde los 12 años hasta su muerte. En agosto se dijo que la actriz encargada de darle vida sería Eiza González, quien trabajará bajo la dirección de Matthew Heineman, ganador del Emmy por Mérito Excepcional en Realización de Documentales.

"La tenacidad de María y su forma feroz de vivir a través de algunas de las adversidades más duras que he presenciado, me han inspirado a mí y a muchos más. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo. María constantemente empujaba los límites y vivía según sus propias reglas, mientras el mundo trataba de derribarla. Siempre he creído que su vida debe verse en todo el mundo, para que las personas aprendan más sobre cómo la sociedad representa a las mujeres exitosas y decididas", escribió Eiza en redes sociales.