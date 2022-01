Adiós 'VLA': Tras desprecio de TV Azteca y dejar México, conductor vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso conductor del programa Hoy está de regreso en los foros de Televisa luego de haber sido despreciado por TV Azteca al inicio de su carrera y abandonara México para irse de vacaciones.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Paul Stanley, quien lleva casi 14 años en las filas de la televisora de San Ángel, en donde empezó participando en algunas telenovelas como Camaleones, Soy tu dueña y Un refugio para el amor.

Como se recordará, el propio Paul confesó que lo rechazaron de la competencia, TV Azteca, pese a que su padre Paco Stanley trabajó con ellos en sus últimos años con vida. Stanley comentó que no le permitieron ni entregar sus papeles para trabajar con ellos.

Eran fotos, yo me las tomaba y me formaba en el CEFAT (Centro de Formación y Actualización en Actuación y Comunicación de TV Azteca), pero nunca me aceptaron", aceptó Paul.