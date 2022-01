Luto en TV Azteca: Tras acabar 'desfigurado' y veto de Televisa, galán de novelas hace dura súplica

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas Mauricio Islas, quien hace unas semanas apareció 'desfigurado' en sus redes, se encuentra de luto y da un duro mensaje tras dejar TV Azteca y quedar vetado de Televisa.

El actor de melodramas como Pobre niña rica, Mi querida Isabel, Primer amor a mil x hora, Amor gitano, El manantial y Amor real tuvo un pleito legal con la televisora de San Ángel al irse a Telemundo en 2004 con un 'jugoso' contrato, por lo que fue vetado.

El galán optó por dejar México e irse a Estados Unidos donde participó en telenovelas como Los Plateados (2005) y Amores de Mercado (2006) en Telemundo. En 2010 se fue al Ajusco, donde hizo La Loba.

En 2021, fue invitado como participante a MasterChef Celebrity México, competencia de la que salió a finales de noviembre y desde entonces se ha encargado de mantenerse activo en redes publicando divertidos videos junto a su familia.

Lamentablemente, el actor actualmente se encuentra de luto tras la sensible pérdida del productor de teatro Pablo Jiménez y su hijo, quienes fallecieron en un accidente automovilístico en la CDMX.

Devastado, Islas dio una desgarradora entrevista al matutino de Imagen Televisión Sale el Sol.

Y agregó: "Uno se cuestiona muchas cosas, se cuestiona la vida y el por qué suceden las cosas y por qué tienen que suceder así". Esta noticia lo puso a reflexionar sobre la vida y la muerte, por lo que mencionó:

Realmente no sabemos si a veces regresas. Esto que sucedió me hizo pensar cuántas veces he salido de mi casa nada más diciendo: 'adiós, nos vemos al rato'. 'adiós hijos, bye' y ni un beso a veces y qué importante es despedirnos de beso y tener un contacto visual con nuestros seres queridos porque no sabemos qué podrá pasar después".