A sus 77 años, Talina Fernández arranca el 2022 con nuevo novio y cuenta cómo lo conoció

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Talina Fernández decidió darse una nueva oportunidad en el amor. La conductora de televisión mexicana compartió durante una sección del programa Sale el sol llamada 'Trapitos al sol' que comenzó el 2022 con una ilusión en el corazón.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de don José, como lo nombraron algunos de sus compañeros, entre ellos Carlos Arenas y Juan José Ulloa, quienes además celebraron que la actriz de Televisa esté viviendo esta nueva experiencia.

El encuentro, según detalló, se dio en el último día del año pasado y sucedió en un supermercado, pero lo que más destaca es que se trata de un fanático de la también locutora de 77 años de edad.

Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena de Año Nuevo y carrito con carrito una güera divina, que ahora sé que se llama Mónica, me dice: 'tengo un tío que quiere contigo''', contó Talina.

Decidida a darse una oportunidad, Fernández le preguntó a la joven cómo se llamaba su tío, y los invitó a ambos a tomar un café el primer lunes del año; sin embargo, cuando llegó el día la mujer sufrió un accidente que casi coarta la historia de amor de la hoy pareja feliz.

"El lunes habla ella (Mónica) y me dice: 'no puedo ir, se me rompió una mano, ¿quieres que lo pospongamos?'", contó la presentadora, a lo que ella respondió: "¿para qué? si ya estamos grandes, podemos vernos a solas. No nos paró la boca".

Días después 'La dama del buen decir', como es conocida, se encontró disfrutando de unas vacaciones con José Manuel, como es el nombre de su nuevo amor.

Ahora es el don José con el que vi una puesta de sol en el Hotel Flamingos, de Acapulco", relató entusiasmada.

Con anterioridad ya había expresado su deseo de comenzar de nuevo luego de que en el año 2015 se divorció del político Alejandro Carrillo Castro, que fue su tercer marido.

Fuente: El Universal