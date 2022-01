Tras volverse mujer y 7 años retirado, galán de Televisa anuncia en 'Hoy' que vuelve a las novelas

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien triunfó por más de 40 años en melodramas y se transformó en mujer, aparecen en el programa Hoy y habla de su radical cambio, además de confirmar que firmó contrato con Televisa.

Se trata del polémico actor Eduardo Yáñez, quien perdió su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel en el 2018. En el 2019 dejó en shock al aparecer irreconocible en el programa Hoy, con el rostro hinchado y con más de 20 kilos de sobrepeso.

Rápidamente, Yáñez aclaró a qué se debía su cambio físico y poco después reapareció luciendo en forma y mejor que nunca. El histrión anunció que enfrentó el reto actoral más grande de su carrera: se volvió mujer para una serie donde interpreta a un transexual.

En exclusiva con el matutino Hoy, Yáñez cuenta cómo fue interpretar a una mujer en un nuevo proyecto de televisión que está próximo a estrenarse.

Me toca ser un travesti y esto será una gran sorpresa para el público y para mi también lo fue y creo que es un trabajo del que me siento orgulloso y lo van a disfrutar muchísimo, es una comedia muy deliciosa", dijo.

El actor reveló lo que tuvo que hacer para crear un personaje en la pantalla, pues tomó el consejo del director de cine Guillermo Arriaga, dejando en shock a todos.

Me aconsejó usar ropa íntima de mujer desde ya y así lo empecé a hacer y como que te va suavizando ¿no? (ríe) como que dices: 'Ay, ¿qué traigo ahí?' Me grabé todos los días vestido de mujer, me tomó estudiar y ver a estas personas cómo se comportan. Definir qué es un transexual, un travesti".