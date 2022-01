Tras suplicar por trabajo en 'Hoy', actor de Televisa advierte en TV Azteca que "morirá pronto"

Ciudad de México.- El querido primer actor Ignacio López Tarso, quien lleva dos años encerrado y sin trabajo debido a la pandemia, cumplió 97 años e hizo desgarradoras declaraciones en el programa Ventaneando de Pati Chapoy.

En entrevista exclusiva con el programa de TV Azteca luego de que declarara en el programa Hoy que quería volver a los escenarios y ya no soporta el encierro, el primer actor de nuevo alzó la voz contra la falta de trabajo a causa del confinamiento.

Pese a que asegura que aún cuenta con exclusividad vitalicia en Televisa por su larga trayectoria, el ícono del cine y teatro mexicano, quien cumplió 97 años de edad este 15 de enero, afirma que él busca empleo, pero que ya nadie lo llama.

Tengo contrato de exclusividad pero no es suficiente. Yo recibo una cantidad de dinero trabaje o no pero lo que quiero es trabajar. No me han llamado, bueno, nadie es indispensable, no soy indispensable pero tengo 74 años como actor. De mis 97, 74 he sido actor y he estado en todo: cine, teatro, televisión. He grabado corridos".