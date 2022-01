Adiós 'Hoy': Tras 22 años en Televisa y romance gay, actriz debuta en TV Azteca y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz y conductora Alicia Machado, quien estuvo en Televisa hace unos meses, reapareció en TV Azteca y dio fuertes declaraciones a Pati Chapoy luego de su drástico cambio físico.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de que se coronara como ganadora de la primera temporada en el reality de La Casa de los Famosos, la venezolana ha causado revuelo por su radical pérdida de peso (bajó 12 kilos) y por su romance con Roberto Romano.

Usuarios y seguidores del programa aseguraban que el actor mexicano solo la usaba y la traicionó varias veces dentro del reality, por lo que se alegraron cuando ella declaró en Instagram que estaba soltera.

Ahora, tras debutar en Televisa en 1999 en el melodrama Infierno en el paraíso y estar en telenovelas como Amor sin maquillaje, Hasta que el dinero nos separe y Porque el amor manda, la exMiss Universo apareció en TV Azteca desde su casa en Miami.

La venezolana reveló al programa Ventaneando de Pati Chapoy que en efecto puso fin a su relación con Romano pero sigue en busca del amor y dedicada a su hija como madre soltera.

Me gustaría que me volviera a suceder el amor, no me pasa muy seguido el gusanito del amor pero estoy concentrada en criar a mi hija".

Machado, quien estuvo en el programa Hoy de invitada en el 2021, prefirió revelar todo sobre su vida amorosa y proyectos laborales al Ajusco, empresa en donde concursó también en MasterChef Celebrity México.

La actriz, cuya última telenovela fue La tempestad en el 2015 y estuvo en un capítulo de Esta historia me suena en 2021, reveló que ya terminó su relación y dejó entrever que lo había hecho por el bienestar de su hija, ya que se desató gran escándalo en las redes.

Respecto a su trabajo, Machado compartió que pronto estrenará el monólogo Yo sí soy kbrona en gira por Estados Unidos y se llevará a su hija, por eso desea enfocarse en ella y su relación, ya que actualmente atraviesa por la dura etapa de la adolescencia.

La gira que realizará será de una puesta en escena en donde hablará "del éxito, los vicios, el descontrol, la fama y el ego", asegurando que es un honor interpretar a la mujer principal, alguien muy humilde que logra salir adelante y ser exitosa.

Eso no es todo, pues anunció que pronto llegará su programa a las pantallas de TV Azteca, asegurando que será colega de todos en el elenco de Ventaneando luego de 22 años en Televisa.

Mi show que saben que son conversaciones maravillosas que tengo con colegas y compañeros, Whats Up Alicia, se estrenará próximamente or Azteca Televisión, estoy muy contenta... ya pronto seremos compañeros de chamba".

Finalmente, se negó a tocar el tema sobre si había sufrido violencia a manos de José Manuel Figueroa.

Prefiero no tocar ese tema y seguirles hablando de que yo sí soy kbrona y proyectos", dijo entre risas.

Como se recordará, en 2019, la polémica conductora reveló en una entrevista para el programa Suelta la Sopa que ha tenido varios romances con mujeres también y no solo hombres, confesando que "el amor es para todos".

Sí yo he tenido varias novias, besos a todas", dijo entonces.

La guapa venezolana destapó así su "bisexualidad" en pleno Mes del Orgullo Gay, por lo que no sorprendería si alguna vez estrena relación con una mujer y no con un hombre, pues según ella ha compartido, no ha tenido suerte con ellos.

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando y Programa Hoy e Instagram @machadooficial y @robertoromanomx