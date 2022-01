Adiós TV Azteca: Tras pleito, conductor de Televisa 'suplica' a Chapoy vetar a integrante de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reportan que un exconductor de Ventaneando, quien actualmente está en Televisa, presuntamente buscaría a Pati Chapoy para "cobrar venganza" contra una integrante de Venga la Alegría y vetarla de TV Azteca.

Se trata de Pepillo Origel, quien según menciona el canal de YouTube Chacaleo, estaría furioso por el conflicto legal que acaba de ganar Flor Rubio contra él, por lo que presuntamente uniría fuerzas con la titular de Ventaneando para vetar a la conductora de TV Azteca.

Como se recordará, la presentadora de Venga la Alegría demandó a Pepillo hace casi 6 años luego de salir a la luz un polémico video de él haciendo fuertes comentarios sobre ella, aunque fue grabado sin su consentimiento en una fiesta privada.

El integrante del programa Hoy, quien trabajaba hace años con Flor en el programa La Oreja de Televisa, tendrá que indemnizar y disculparse con ella debido a que autoridades emitieron una sentencia a favor de Rubio.

En el 2016, se difundió un video por medio de una revista de espectáculos en donde se escucha a Origel, durante una conversación privada, arremetiendo contra Flor, asegurando que su excompañera llegó a donde está por tener relaciones con productores y otras personas influyentes del medio. El video fue vendido a una conocida revista de espectáculos y Flor demandó a Origel.

Después de que la SCJN emitiera sentencia a favor de Flor, su colega no quiere quedarse con los brazos cruzados y ahora hace alianzas con Pati Chapoy para que juntos echen a la comunicadora de las filas de TV Azteca", sostuvo el canal.

Y esque el conductor ha demostrado su impotencia por perder el caso en tribunales en sus redes sociales, asegurando que fue una injusticia pues él le pidió disculpas a la comunicadora y no sabía que lo estaban grabando, además de reiterar que todo habría sido planeado en su contra.

Origel ya hizo contacto con su vieja amiga Pati Chapoy, a quien trata de convencer para que pida la cabeza de Flor y sea despedida de TV Azteca o al menos perdone a Pepillo el pago de una cuantiosa indemnización", reportó el video.

Chacaleo incluso divulgó que presuntamente Pati ya tendría en la mira a Flor desde hace tiempo, no solo por el asunto con Origel.

En los pasillos del Ajusco se comenta que Pepillo ha estado muy insistente con Chapoy, sin embargo, ya es sabido que desde hace meses Pati quiere deshacerse de Flor, pues invade su espacio laboral, la cual se enfoca principalmente en la farándula de México", reportó Chacaleo.

El canal comentó que esto sería debido a que Flor trabaja en al área de espectáculos de Venga la Alegría, en la cual Pati no tendría influencia directa con el productor o en sus decisiones, pese a que ella es la directora del área en la televisora.

Ya es sabido que Chapoy le tiene contados los días a Rubio pero altos mandos insisten en que Flor se quede en el matutino (...) Ahora Pepillo quiere sacar ventaja de esa discordia y según fuentes cercanas al Ajusco, Pepillo ya está comunicándose con Chapoy con tal de consumar su venganza", finalizó el video.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

Por otro lado, la conductora de espectáculos Ana María Alvarado estalló en el matutino Sale el Sol y negó haber inventado la información que ella compartió en su momento del caso.

La periodista afirma que a ella le dijeron que este escándalo lo planearon dos personas y mostrará las pruebas que lo avalan este viernes, pues tiene la conversación guardada.

Cuando sucede lo de Pepillo y Flor a mí me buscan para decirme que esto fue planeado por dos personas y que lo grabaron. Este mesero fue testigo y una recamarera. Dicen que yo inventé toda esta situación entonces voy a mostrar los mensajes que nunca los había mostrado".

"No tengo por qué inventarlo. No lo había mostrado porque yo se lo mandé a Pepillo para que lo usara en su momento como defensa, pero aquí tengo la conversación donde me dicen a quiénes vieron y qué grabaron", dijo contundente.

