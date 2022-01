Sola y en la calle: Tras retiro de Televisa y cirugías, actriz reaparece en 'Hoy' ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una desaparecida primera actriz, quien estuvo en varias telenovelas de Televisa, llegó al programa Hoy donde rompió en llanto al denunciar que fue víctima de fraude a manos de su expareja, quien afirma la humilló y le robó todo su patrimonio.

Se trata de la primera actriz Ofelia Cano, quien acudió al programa Hoy con una terrible noticia: fue víctima de un fraude millonario de parte de su expareja, un hombre llamado Raúl Alvarado, en quien depositó su confianza y la dejó en la calle.

Como se recordará, la actriz debutó en 1983 en Televisa y participó en melodramas como Pobre señorita Limantour, Locura de amor, Entre el amor y el odio, Rubí y Mañana es para siempre pero se alejó hace 4 años de la pantalla chica.

Tras hacer capítulos para unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho y aparecer en TV Azteca hace unos años prácticamente irreconocible tras cirugías, Ofelia reaparece con una terrible noticia.

Durante la sección 'De lo que todo mundo habla' del matutino, a cargo de la conductora Sofía Villalobos, es que la actriz apareció a cuadro para contar la pesadilla que está viviendo junto a Galilea Montijo.

Cano sostuvo una relación con el sujeto durante 9 años, sin embargo, la mantuvo oculta porque él era casado. Según informaron, la actriz en un punto vendió su casa y prestó a su pareja los 7.5 millones de pesos que recibió en 2014 con la promesa de utilizarlos para una inversión y pagárselos con intereses.

Después de dos años, el hombre dejó de hacer los pagos y cortó comunicación con Cano, por lo que ella empezó a contactar hasta a la esposa del sujeto, sin obtener respuesta por el patrimonio que le robó.

Y agregó: "Llegó un momento en el que la olla exprés de mi vida no pudo, estaba a punto de explotar y eso era enfermarme yo".

La actriz, quien se divorció de su otro exesposo, entonces un alto ejecutivo de Televisa, por una supuesta infidelidad tras 17 años juntos, reveló que ella le escribió muchas veces a la esposa del sujeto, pidiéndole que la ayudara y una solución para ver cómo podrían arreglarse sin necesidad de acudir a la vía legal.

No sabes el daño que en mi vida me causó. He sido tan fuerte agarrada de la mano de Dios. Siempre pienso que lo que hoy vivo es algo que mañana bueno me viene".

Luego de 4 años de querer solucionar las cosas, la actriz lo demandó ya que asegura que ella no es la única y que presuntamente "hay otros casos".

Si no fuera tan agarrada de Dios estaría tirada en una cama ahorita (...) me ha dolido mucho y he tenido mucha verguenza con mis hijos y mi familia, pues así como he tenido mis problemas y los he podido sacar adelante, este no pude sola porque confié en él (...) me engañó, me traicionó, se burló de mí y me hablaba borracho para decirme: 'no me quemes con mis amigos'", dijo entre lágrimas.