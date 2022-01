¡De no creerse! Así luce Grecia de 'Pequeños Gigantes' a 11 años de debutar en Televisa

Ciudad de México.- El nombre de Grecia Sánchez, quien fue parte de la primera temporada de Pequeños Gigantes, nuevamente surgió pues la adolescente causó una revolución en las redes sociales al mostrar el tremendo cambio que ha tenido durante todos estos años fuera de Televisa.

La carismática niña apenas tenía 6 años cuando lideró al equipo de 'Las Megaestrellas' y sin duda alguna fue uno de los participantes que más causó furor entre los televidentes.

La pequeña no solo era muy graciosa y divertida, sino también demostró tener gran talento para entretener al público. Uno de los momentos que más le aplaudían a Grecia era cuando hacía sus imitaciones sobre Laura Bozzo, luciendo peluca y ropa muy parecida a la que usaba la peruana.

El proyecto conducido por la tapatía Galilea Montijo se estrenó en 2011 y a casi 11 años de su debut, Grecia luce sumamente distinta a aquel entonces.

Ahora está convertida en toda una guapa jovencita y el pasado mes de septiembre celebró sus 17 años de vida y este año se convertirá en mayor de edad.

En una vieja entrevista retomada por People en Español, Grecia confesó que aunque le encanta la actuación y quiere estudiar esta carrera, también le encantaría inscribirse en la universidad para convertirse en médica.

Yo creo que la actuación es algo que me gusta mucho y si me llaman yo con mucho gusto voy. Es algo que me divierte, que me fascina, pero también me gusta mucho la medicina, entonces me gustaría estudiar eso, aparte de la actuación", explicó.