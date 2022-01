Enferma y deprimida: Esta actriz de Televisa desapareció hace 9 años y 'acabó' en silla de ruedas

Ciudad de México.- Tras su última aparición pública en 2013, la famosa actriz de Televisa y cantante Pilar Montenegro desapareció del ojo público hace 9 años en medio de especulaciones de una grave enfermedad. Ahora revelan qué pasó con ella y su estado de salud.

Durante su encuentro con la prensa en un evento realizado en la CDMX, el actor y expolítico Sergio Mayer habló de su excompañera del grupo Garibaldi y también aclaró si es posible que hagan su bioserie como la harán Timbiriche y OV7.

Antes de hablar de Pilar, el exbailarín, confesó en entrevista con Venga la Alegría en TV Azteca que la agrupación que alcanzó la fama en los años 90 tiene mucho que contar, como la vez que fueron secuestrados.

Por otra parte, sobre el estado de salud de Montenegro, Mayer comentó que según su conocimiento ella se encuentra bien, aunque espera que sean mentira los rumores de su enfermedad, pues él no puede confirmar nada.

Cuando me dicen que está enferma yo me comunico y me dice que está bien, ella se retiró de los medios, se retiró desde hace mucho tiempo, ha sido congruente con lo que dijo y que yo sepa, no me consta que esté mal, ojalá y no, pero no les puedo confirmar eso porque sería muy delicado", enfatizó.