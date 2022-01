No puede caminar: Desempleada y sin dinero, actriz de Televisa llega a 'VLA' y da trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser hospitalizada de emergencia hace un par de semanas, la primera actriz y comediante de Televisa Lucila Mariscal, famosa por interpretar el personaje de 'Lencha', dio una trágica noticia en el matutino Venga la Alegría.

Como se recordará, la actriz sufrió una caída el pasado 25 de diciembre y a pesar de estar algunos días hospitalizada, ya se encuentra en su casa, sin embargo, pasó por momentos sumamente difíciles, pues reveló que pensó que iba a morir.

Yo sentía que me iba a morir, yo lo sentía. Yo decía: 'me siento tan mal que no creo que viva', luego cuando me pusieron la anestesia, creí que no iba aguantar... Otra cosa también es la presión porque me subía la presión de cualquier cosa", dijo en entrevista para el matutino de TV Azteca.

La actriz, quien acaba de estar en el programa Hoy de Televisa donde suplicó que la contrataran, mencionó que febrero se tendrá que someter a una cirugía, pues no puede caminar.

Como no tengo cartílago, tengo la piel desprendida de la cadera, entonces no tengo nada de fuerza en la pierda. Con el golpe que me di me terminé de desconchabar, ya no puedo caminar. No me puedo parar, me cuesta uno y la mitad del otro levantarme y casi ponerme de pie".

Además, la comediante se sinceró sobre su precaria situación económica, comentando que no le está alcanzando el dinero. Incluso comentó que la ANDA (La Asociación Nacional de Actores) no la ha apoyado.

No sé qué va a pasar, hasta ahorita todo va caminando correctamente, pero el dinero no sé porque no alcanza", mencionó.

Por ahora no puede hacer muchas cosas por sí sola, pero la primera actriz tiene fe en que pronto podrá recuperar su salud.

Como yo no me puedo mover mucho, al hacer mis necesidades, sí requiero que me ayuden para bañarme. Yo puedo hacer algunas cosas como darme un baño de aceite de bebé y toallitas húmedas".

Como se recordará, desde hace varios años que Lucila padece de problemas de cadera y una hernia umbilical que le han dificultado poder para caminar y con la caída, su situación se ha agravado.

La actriz, quien tiene casi 50 años de trayectoria en Televisa, ha tenido dificultad para encontrar trabajo, por lo que sus ingresos se habían visto reducidos. De unos años para acá, las ofertas de trabajo disminuyeron, dejándola a su suerte.

En 2016, Lucila decidió hacer su propia obra de teatro, TerceraEdad.com, en donde se burlaba de sí misma al hablar de los actores que llegan a la vejez sin oportunidades laborales.

En 2019, Mariscal reveló en De Primera Mano que su nieto Andrei Hernández la habría maltratado, le había robado e incluso la había corrido de su casa, dejándola en la calle. Sin trabajo, sin dinero y sin lugar donde vivir, la comediante estaba devastada.

Meses después hicieron las paces y la actriz volvió a los escenarios, sin embargo, se desconoce cuándo pueda volver tras sufrir esta caída.

