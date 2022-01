¿Murió Daniel Arenas? Tras retiro de las novelas, dan dura noticia sobre el galán de Televisa

Ciudad de México.- En las últimas horas trascendió el rumor de que el famoso galán de telenovelas Daniel Arenas había sido atropellado luego de dejar México en noviembre, e incluso que había perdido la vida, por lo que dan importante noticia sobre su salud.

El actor colombiano, quien actualmente aparece en la pantalla de Las Estrellas en SOS Me estoy enamorando, decidió abandonar México para pasar las fechas navideñas con su familia, además de asegurar que quería darse un descanso de la actuación.

Amo mucho la actuación pero también pienso que hay que hacer pausas en la vida. Me interesa tener un negocio propio, algo que me apasione. Me estoy reinventando, nunca es tarde para encontrar otras pasiones que nos den felicidad (...) Estoy en esa búsqueda para ver qué viene", dijo hace unas semanas.