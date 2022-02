Shock en Televisa: Le ruegan a Yahir que ayude a su hijo Tristán: "Está hundido en alcohol y drogas"

Ciudad de México.- Jorge Clarividente hizo un llamado al actor y cantante Yahir para que ayude o le permita a él ayudar a su hijo Tristán Othon pues hace poco convivió con él y se dio cuenta que continúa hundido en vicios y metido en líos con personas peligrosas.

En una entrevista exclusiva con la revista TVNotas, el conocido brujo explicó que vino desde Guadalajara hasta la Ciudad de México para ofrecerle sus servicios al joven de 23 años de forma gratuita pero este no acudió a realizarse la limpia que habían pactado.

Jorge asegura que con solo una convivencia con Tristán se percató de que le hicieron dos trabajos para perjudicarlo. Uno de parte de una exnovia y otro de un supuesto detractor del exalumno de La Academia.

El segundo trabajo lo hizo un conocido de su papá Yahir, que le tiene mucha envidia, y como no pudo hacerle nada a él, en venganza mandó a hacer un hechizo para dañar a Tristán".

El brujo aseguró que él está dispuesto a ayudar al hijo de Yahir y explicó que solo necesita la autorización del cantante para viajar por el joven e internarlo en un sitio donde le puedan dar ayuda espiritual, psicológica y psiquiátrica.

Tristán no tiene dinero, ni dónde dormir; ¿cómo le iba a cobrar por hacerle la limpia? Yo tengo tres hijos y los vi reflejados en él; me da tristeza que teniendo un papá tan famoso, no lo puedan apoyar, por eso quise echarle la mano".