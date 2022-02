Tras 14 años juntos, Kristal Silva deja en shock a TV Azteca al dar fuerte mensaje a su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La bellísima conductora de TV Azteca Kristal Silva una vez más logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que hace unas horas compartió un importante mensaje a Luis Ángel Garza, quien ahora es su esposo y con quien tiene 14 años de relación.

Como se recordará, la exreina de belleza de Tamaulipas se casó con el joven durante el pasado mes de agosto de en una espectacular fiesta en Cuernavaca, Morelos, 2021 tras haber cancelado su boda en dos ocasiones por motivos de la pandemia.

Durante la tarde de ayer lunes, en pleno 14 de febrero, Silva empleó su cuenta oficial de Instagram para darle un fuerte mensaje a Luis Ángel pero no por una ruptura, sino para desearle lo mejor en este Día del Amor y la Amistad.

La querida presentadora del programa Venga la Alegría publicó una instantánea de su reciente viaje a París, Francia, en la que ambos posan bajo la Torre Eiffel y contó un poco de su historia de amor:

Te amo porque a tu lado he vivido 14 años de altas y bajas, me has respetado, apoyado, perdonado, consentido pero sobre todo amado como nadie y eso es AMOR. Porque me casé con un hombre bello en todos los sentidos, porque eres mi amigo, mi confidente, mi novio, mi todo", escribió.

Asimismo, Kris también aprovechó para agradecer por cruzar a su esposo por su camino para que la acompañara durante todos estos años: "Cruzarme con personas como tú no es nada fácil, no es normal y no sabes cuánto le agradezco a Dios y a la vida que te haya puesto en mi camino. @luis_lgangel nuevamente pasamos un San Valentín juntos y felices y eso no lo cambio por nada ¡Feliz Día del Amor y la Amistad!".

